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    03:00, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Франция и Сербия договорились о поставке истребителей Rafale

    Франция и Сербия договорились о поставке истребителей Rafale
    Фото: armiya.az

    Президент Франции Эмманюэль Макрон совершил визит в Сербию, в ходе которого подписано соглашение о покупке Белградом 12 новых истребителей Rafale на сумму 2,7 млрд евро, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По словам исполнительного директора компании «Dassault» Эрика Траппье, в рамках указанной сделки Сербия получит девять одноместных и три двухместных самолета к 2029 году.

    Контракт поможет Сербии модернизировать свои военно-воздушные силы и заменить устаревающие боевые самолеты советских времен.

    - Мы рады стать частью клуба Rafale. Благодарим президента Франции за принятие этого решения и за то, что он позволил нам приобрести новые Rafales, - заявил президент Сербии Александр Вучич журналистам во время церемонии подписания.

    Э.Макрон отметил, что сделка указывает на «долгосрочный союз между нашими двумя странами в рамках более сильной и суверенной Европы» и обеспечивает потенциальную стратегическую открытость.

    «Rafale» - многоцелевой истребитель, который может использоваться для нанесения ударов по наземным и морским целям и ведения разведки.

    Теги:
    Франция Сербия Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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