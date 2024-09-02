Франция и Сербия договорились о поставке истребителей Rafale

Президент Франции Эмманюэль Макрон совершил визит в Сербию, в ходе которого подписано соглашение о покупке Белградом 12 новых истребителей Rafale на сумму 2,7 млрд евро, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По словам исполнительного директора компании «Dassault» Эрика Траппье, в рамках указанной сделки Сербия получит девять одноместных и три двухместных самолета к 2029 году.

Контракт поможет Сербии модернизировать свои военно-воздушные силы и заменить устаревающие боевые самолеты советских времен.

- Мы рады стать частью клуба Rafale. Благодарим президента Франции за принятие этого решения и за то, что он позволил нам приобрести новые Rafales, - заявил президент Сербии Александр Вучич журналистам во время церемонии подписания.

Э.Макрон отметил, что сделка указывает на «долгосрочный союз между нашими двумя странами в рамках более сильной и суверенной Европы» и обеспечивает потенциальную стратегическую открытость.

«Rafale» - многоцелевой истребитель, который может использоваться для нанесения ударов по наземным и морским целям и ведения разведки.