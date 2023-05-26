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Французы знакомятся с творчеством великого казахского поэта Абая

Редактор:  
Зифа Хабирова
26 Мая 2023, 00:01
Французы знакомятся с творчеством великого казахского поэта Абая МИД РК

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В Посольстве Казахстана в Париже состоялась премьера короткометражного анимационного фильма на французском языке на произведение Абая Кунанбайулы «Желсіз түнде жарық ай», передает МИА «Казинформ».

В мероприятии, организованном сообществом «Женщины Казахстана во Франции» при поддержке компании «MPL Culture» и Посольства, приняли участие послы иностранных государств, представители общественно-политических, академических, культурных и деловых кругов Франции.

Анимационный фильм создан креативной группой франко-казахстанских студентов под руководством Доминики Кыдырбаевой, обучающихся в Ангулеме. В рамках культурного мероприятия профессиональный музыкант Газиза Габдрахимова исполнила произведения казахских композиторов на древнем инструменте кобызе.

Кроме того, в ближайшие дни в Ренне и Париже состоятся мероприятия, посвященные творчеству великого поэта. У памятников Абая, установленных в этих городах, казахстанские граждане и ценители творчества почтят память и прочитают его стихотворения.

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