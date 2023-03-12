Французы протестуют против повышения пенсионного возраста

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во Франции в субботу исполнилась ровно неделя с начала масштабных протестов против пенсионной реформы. По информации профсоюзов, по всей стране в этот день на улицы вышли около миллиона человек, из них 300 тысяч в одном только Париже. В МВД говорят о 370 тысячах по всей Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

В столице не обошлось без столкновений и беспорядков, задержаны более 30 человек.

Протестующие выступают против намерения правительства вновь повысить пенсионный возраст, на этот раз до 64 лет. Кроме того, как пишет Deutsche Welle, планируется увеличить и минимальный срок взносов работника в пенсионный фонд - до 43 лет. При этом объем минимальной пенсии вырастет до 1200 евро в месяц, уверяют в правительстве. По словам премьер-министра Элизабет Борн, цель преобразований - избежать в пенсионном фонде Франции дефицита средств, который к 2030 году может достичь 20 млрд евро,

В пятницу президент страны Эммануэль Макрон отказался встречаться с представителями профсоюзов и обсуждать происходящее. В ответ на это профсоюзные лидеры потребовали вынести вопрос о реформе на референдум.

По данным соцопросов, против реформы выступают 76 % жителей Франции.