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Французы построят установку по производству технических газов в Атырау

9 Октября 2019 22:36
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Французы построят установку по производству технических газов в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Французы поставят в Атырау сжатый воздух и азот, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Париже завершилась работа форума, организованного правительством Казахстана и казахстанско-французским деловым советом. Наиболее значимым событием форума стало подписание договора поставки и покупки сухого сжатого воздуха и азота между ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries» и компанией «Air Liquide». Согласно подписанному договору будет построена современная и полностью автоматизированная установка по производству технических газов. Это позволит обеспечить бесперебойную эксплуатацию производственных мощностей «Kazakhstan Petrochemical Industries» и выпуск продукции нефтехимии с высокой добавленной стоимостью - полипропилена. Планируемый объем инвестиций - 15 млн. евро», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries».

Напомним, в Атырауской области продолжается реализация одного из самых крупных инвестиционных проектов страны. Ведется строительство первого в Казахстане интегрированного газохимического комплекса. В общей сложности он рассчитан на выпуск 1 миллиона 250 тысяч тонн полиэтилена и полипропилена в год.

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Ключевые слова: Атырауская область, Промышленность,
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Автор:

А. Соколов

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