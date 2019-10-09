Французы построят установку по производству технических газов в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Французы поставят в Атырау сжатый воздух и азот, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Париже завершилась работа форума, организованного правительством Казахстана и казахстанско-французским деловым советом. Наиболее значимым событием форума стало подписание договора поставки и покупки сухого сжатого воздуха и азота между ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries» и компанией «Air Liquide». Согласно подписанному договору будет построена современная и полностью автоматизированная установка по производству технических газов. Это позволит обеспечить бесперебойную эксплуатацию производственных мощностей «Kazakhstan Petrochemical Industries» и выпуск продукции нефтехимии с высокой добавленной стоимостью - полипропилена. Планируемый объем инвестиций - 15 млн. евро», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries».

Напомним, в Атырауской области продолжается реализация одного из самых крупных инвестиционных проектов страны. Ведется строительство первого в Казахстане интегрированного газохимического комплекса. В общей сложности он рассчитан на выпуск 1 миллиона 250 тысяч тонн полиэтилена и полипропилена в год.