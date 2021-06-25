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    13:00, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Французскую школу программирования запустят в Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о работе по цифровизации города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для повышения производительности труда и изменение структуры экономики Алматы мы проводим структурный маневр за счет развития цифровизации, креативных индустрий и туризма. Мы разработали стратегию цифровизации до 2025 года, единую IT-архитектуру, создали реестр всех IT-компаний города. Работаем над созданием «цифрового двойника» города», - сообщил Бакытжан Сагинтаев.

    По его словам, в перспективе акимат будет стремиться к эффективному управлению городом на основе Big data и искусственного интеллекта.

    «В этом году за счет частных инвестиций запускается французская школа программирования Академи Уан», - заключил аким.


    Теги:
    Акимат Общество Алматы
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