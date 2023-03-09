Французский ученый «оживил» древний зомби-вирус

МАРСЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Ученому из Марселя удалось оживить древний вирус, который «дремал» во льдах более 48 000 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Более высокие температуры в Арктике приводят к таянию вечной мерзлоты — промерзшего слоя почвы под землей — и потенциально могут вызвать появление вирусов, которые после бездействия в течение десятков тысяч лет представляют опасность для здоровья животных и человека.

Вечная мерзлота покрывает пятую часть Северного полушария, тысячелетиями поддерживая арктическую тундру и леса Аляски, Канады и России. Она служит своего рода капсулой времени, сохраняя — помимо древних вирусов — мумифицированные останки ряда вымерших животных, которых ученым удалось раскопать и изучить в последние годы, в том числе двух детенышей пещерного льва и шерстистого носорога.

Причина, по которой вечная мерзлота является хорошей средой хранения, состоит не только в низких температурах; это бескислородная среда, через которую не проникает свет. Но в последнее время температура в Арктике повышается в четыре раза быстрее, чем остальная часть планеты, ослабляя верхний слой вечной мерзлоты в регионе.

Ледники тают, заставляя вирусологов и биологов бить тревогу из-за древних вирусов. В их число входит Жан-Мишель Клавери, почетный профессор медицины и геномики медицинской школы Университета Экс-Марсель в Марселе. Клавери занят поиском того, что он называет «зомби-вирусы».

Ему уже удалось не только найти подобные вирусы, но и оживить их. Делает он это с целью того, чтобы проверить способны ли они заражать окружающих.

В 2014 году Клавери удалось возродить вирус, который он и его команда выделили из вечной мерзлоты, внедрив его в культивируемые клетки. На момент обнаружения вирусу было 30 000 лет.

Клавери повторил свой успех в 2015 году, выделив другой тип вируса, который нацелен на амеб.

В своем последнем исследовании, опубликованном 18 февраля в журнале Viruses, Клавери и его команда выделили несколько штаммов древнего вируса из образцов вечной мерзлоты, взятых в семи локациях по всей Сибири, и показали, что каждый из них может инфицировать культивируемые клетки амебы.

Новые штаммы относятся к пяти семействам вирусов. Самому старому оживленному вирусу где-то 48 500 лет. Тот факт, что обнаруженные вирусы способны заражать амеб после нескольких десятков тысяч лет, говорит о том, что они потенциально опасны.

Клавери опасается, что люди рассматривают его исследования как научную диковинку и не воспринимают перспективу возвращения к жизни древних вирусов как серьезную угрозу общественному здравоохранению.

«Мы рассматриваем эти вирусы, заражающие амебы, как суррогаты всех других возможных вирусов, которые могут быть в вечной мерзлоте», — поведал Клавери CNN.

«Риск неизбежно возрастет в контексте глобального потепления, — говорит Клавери, — при котором таяние вечной мерзлоты будет продолжать ускоряться, а в результате промышленных предприятий Арктику заселит больше людей».