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Французский круизный лайнер получил пробоину, напоровшись на скалы

25 Ноября 2019 15:00
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Французский круизный лайнер получил пробоину, напоровшись на скалы

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Круизный лайнер LA BELLE DES OCEANS наткнулся на скалы к югу от знаменитых островов Пхи-Пхи (Таиланд) в Андаманском море, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на MARITIME BULLETIN.

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Инцидент произошел 25 ноября между 02:00 и 03:00 по бангкокскому времени (UTC + 7). На борту корабля было 90 пассажиров и 60 членов экипажа.

Подводный корпус в носовой части был разрушен, что привело к попаданию воды внутрь судна, но корабль сумел добраться до острова Пхукет своими силами под пристальным наблюдением ВМС Таиланда. Судно пришвартовалось к берегу в 10:30 по бангкокскому времени. Жертв и пострадавших нет.

Лайнер направлялся из Малазийского острова Пенанг к заливу Пханг Нга недалеко от таиландского острова Пхукет, который популярен среди туристов со всего света.

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Ключевые слова: Происшествия,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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