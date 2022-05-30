30 Мая 2022 12:52

Французский изобретатель реактивного ранца пострадал в авиакатастрофе

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – Французский изобретатель Фрэнки Запата в ходе выставочного мероприятия получил травму в результате падения с 15 метров в озеро в Бискарросе, потеряв контроль над самодельным реактивным ранцем, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Официальные лица сообщили, что 40-летний мужчина был доставлен в больницу и его состояние здоровья удовлетворительное.

Устройство, известное как «Флайборд», представляет собой разновидность доски для серфинга, приводимое в действие четырьмя микротурбинами и способное развивать скорость до 140 км в час.

Бывший чемпион по водным лыжам Фрэнки Запата прославился после того, как в 2019 году пролетел над военным парадом в честь Дня взятия Бастилии в Париже и проливом Ла-Манш, преодолев 35,4 км всего за 22 минуты.