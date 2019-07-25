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Французский изобретатель на флайборде не смог пересечь Ла-Манш

Автор:  
Тимур Дюсекеев
25 Июля 2019, 16:50
Французский изобретатель на флайборде не смог пересечь Ла-Манш

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Французский изобретатель Фрэнки Запата потерпел неудачу в своей попытке пересечь Ла-Манш на своем реактивном флайборде, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Ф. Запата рассчитывал перелететь из северной Франции в английский город Дувр, расположенный на юге Великобритании, всего за 20 минут в четверг утром. Он летел со скоростью 140 км/ч на высоте 15-20 метров над водой, но упал в воду на полпути, пытаясь приземлиться на платформу для дозаправки.

Сам Ф. Запата не пострадал при падении в воду. «Мы практиковали этот манёвр десятки раз в более сложных условиях на море с платформами, которые раскачивались ещё сильнее, без каких-либо проблем», - сказал представитель его команды.

Фрэнки Запата стал известен как «летающий солдат» после того, как продемонстрировал свое изобретение перед мировыми СМИ на военном параде ко Дню взятия Бастилии в Париже 14 июля.

Изобретатель пытался перелететь Ла-Манш ровно через 110 лет после того, как французский изобретатель Луи Блерио совершил первый полет на самолете через пролив 25 июля 1909 года.

Франция  
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