Французский хореограф поставит новый спектакль для «Астана балет»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 и 5 октября на сцене театра «Астана балет» в столице состоится премьера нового спектакля «Кончерто Барокко». Постановку одноактного балета Джорджа Баланчина осуществляет ученица самого маэстро – французский хореограф Нанетт Глушак, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Созданный в 1941 году этот балет и по сей день входит в репертуар ведущих театров во всем мире. В «Кончерто Барокко» нет ни сюжета, ни персонажей, лишь музыка – ее физическое воплощение. Спектакль предполагает простые костюмы и декорации – минимализм, введённый в моду Д. Баланчиным, жив и по сей день.

На подготовку к премьере театром было выделено 2 недели – срок небольшой, однако постановщик убеждена, что артисты справятся с поставленной задачей.

«Самое замечательное – это то, что они открыты к новому, к тому, чтобы становиться лучше», - делится Нанетт Глушак.





Для артистов театра «Астана балет» танцевать работы американского неоклассика не в новинку: 2 года назад в столице состоялась премьера знаменитой «Серенады». Тогда коллектив стал первым театром в Центральной Азии, поставившим на своей сцене спектакли в сотрудничестве с Фондом Джорджа Баланчина, и в соответствии со стандартами стиля и техники хореографа. Нанетт Глушак вспоминает, что, приехав несколько лет назад в Казахстан давать мастер-классы для артистов, она открыла для себя прекрасный театр:

«Сегодня я вижу, что балетная труппа значительно выросла, стала лучше и совершеннее. Это прекрасно», – отметила хореограф.





Состав артистов для премьерных показов пока держится в секрете. В театральном искусстве есть подобная практика: не оглашать имен, чтобы создать здоровую творческую конкуренцию. Однако известно, что в постановке планируется участие ведущих солистов театра: Татьяны Тен, Фархада Буриева, Дарины Кайрашевой, Айнур Абильгазиной, Назерке Аймухаметовой, Сундета Султанова и других. Дирижер-постановщик – Арман Уразгалиев.

Премьера состоится в рамках новой программы «Вечер американской хореографии», где жителям и гостям столицы, помимо нового спектакля, представят уже полюбившиеся «Серенаду» Джорджа Баланчина и «Утерянные кумиры любви» Николо Фонте.

Начало спектаклей: 4 октября – в 19:30, 5 октября – в 18:00.