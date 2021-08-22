Французский фигурист выступил под песню Димаша Кудайбергена на казахском языке
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Французский фигурист Ян Воклен выступил на этапе мирового Гран-при по фигурному катанию среди юниоров под песню Димаша Кудайбергена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
Видео выступления фигуриста опубликовал отец Димаша Канат Айтбаев.
«Французский Куршавель. Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Французский фигурист Lan Vauclin выступает под песню «Qairan elim» в исполнении Димаша Кудайбергена», — написал он в сети Instagram.
Отметим, что по итогам произвольной программы 17-летний Воклен набрал 112,57 балла и занял четвертое место.
Серия Гран-при по фигурному катанию — это комплекс ежегодных коммерческих турниров по фигурному катанию среди лучших фигуристов планеты по рейтингу Международного союза конькобежцев (ИСУ).
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