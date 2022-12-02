НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Французский багет вошел в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

2 Декабря 2022, 04:24
Французский багет вошел в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Французский багет, традиция приготовления чая в Китае и другие практики, обычаи и традиции разных стран мира – всего 19 элементов – включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Такое решение принял межправительственный комитет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

К нематериальному культурному наследию относятся обычаи, обряды, праздники и другие формы выражения, которые передаются из поколения в поколение, постоянно воссоздаются, формируют у сообществ чувство самобытности и преемственности.

В соответствии с Конвенцией о нематериальном культурном наследии, принятой в 2003 году, в ЮНЕСКО создали два списка – Репрезентативный и Перечень традиций, нуждающихся в охране.

Французский багет известен далеко за пределами этой страны. В его составе всего четыре ингредиента – мука, вода, соль и закваска или дрожжи.

Чтобы багет получился хрустящим и вкусным необходимы особые знания и навыки. Нужно замесить тесто, дождаться, чтобы оно подошло, вручную сформировать батон, выдавить на нем характерные поперечные полоски – фирменный знак пекаря.

Есть у любви к багету и социальная сторона: его едят свежим, поэтому с покупкой именно этого хлеба ассоциируются ежедневные походы в булочную, а значит общение с соседями. В хлебных магазинах Франции есть специальные полки, на которых могут уместиться багеты.

Фото: Unsplash / C. Арзе, news.un.org


Теги:
Читайте также
Оценки американских экспертов о визите президента Франции в США
ЕС намерен установить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов
Китай ослабляет ковидные ограничения после массовых протестов
Рейтинг самых дорогих городов мира 2022 года возглавил Нью-Йорк, Алматы на 166 месте
Оползень сошел на шоссе в Бразилии: жертвы и десятки пропавших без вести
США и Великобритания провели межведомственную встречу по малым и средним предприятиям
Палата представителей получила налоговые декларации экс-президента США Дональда Трампа
Мораторий на экспорт минеральных удобрений введут в Кыргызстане
Новости партнеров
Популярное
1 Проблема родилась не за один день - экс-аким Экибастуза об аварии на ТЭЦ
2 Нурлан Уранхаев переназначен акимом области Абай
3 К костанайцам обратился Архимед Мухамбетов
4 Экс-аким Павлодарской области извинился перед жителями Экибастуза
5 Как прошел первый рабочий день нового акима СКО

Лента новостей