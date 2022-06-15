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Французские розы высадили на 11 тыс. квадратных метрах в Атырау
15 Июня 2022 10:46

Французские розы высадили на 11 тыс. квадратных метрах в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Французские розы сорта дабл нокау высадили на 11 тыс. квадратных метрах в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прежние годы Атырау украшали каждый год петуниями, бархотками и другими однолетними цветами. В этом году уклон в украшении города сделан на розы дабл нокау и гибискус. Они устойчивы к морозам и цветут до поздней осени. Розы высадили перед Академическим казахским драматическим театром имени Махамбета, на площади перед памятником Фаризе Онгарсыновой, в аэропорту имени Х. Доспановой, на центральной площади имени Махамбета и Исатая, а также в микрорайоне «Алмагуль»», - говорит руководитель проекта «Озеленение города Атырау» Леонид Задерный.

Проект по озеленению города реализуется на основе ГЧП компанией, занимающейся озеленением, уходом за зелеными насаждениями, ремонтом поливочного водопровода, а также строительством новых водопроводных линий общей протяженностью 147 км. Договор с организацией заключен на пять лет.

Автор:
Корреспондент
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