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Французские путешественники на велосипедах приехали в Актау
3 Июня 2022 05:38

Французские путешественники на велосипедах приехали в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Путешественники из Франции Эмили и Дэви Санчис решили совершить тур по миру на велосипеде. В путь они вышли в июне прошлого года, а недавно побывали в Актау. Об этом сообщили в пресс-службе акима города Актау со ссылкой на Посольство Франции в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

29 апреля 2022 года путешественники из Грузии въехали в Азербайджан, 7 мая прибыли в Баку, а 25 мая семейная пара из Франции прибыла в Актау.

В центре Мангистауской области Эмили и Дэви посетили Назарбаев Интеллектуальную школу, а также Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова. Французские путешественники презентовали свой проект администрации и учащимся обоих учебных заведений.

Дэви и Эмили Санчис являются руководителями проекта велотура Bike Up&Down. Цель велотура – продемонстрировать поддержку детям с синдромом Дауна. Их проект инициирован при поддержке французской федерации Trisomie 21 France и его международного партнера Down Syndrome International.

В своей презентации Эмили и Дэви затронули не только синдром Дауна, но и вопросы нарушения слуха и опорно-двигательного аппарата.

По словам Эмили, езда на велосипеде – отличный способ общаться и знакомиться с людьми.

«Так у нас появляется больше возможности общаться с людьми, знакомиться с ними. Когда мы ехали, нас постоянно останавливали, звали в гости, угощали чаем и едой. Мы хотим быть ближе к людям, чтобы лучше их понять», - поделилась Эмили.

Благодаря велопробегу Эмили и Дэви хотят способствовать включению в спорт людей с синдромом Дауна и другими психическими расстройствами.

Туристы сообщили, что за время путешествия уже успели проехать на велосипеде через 11 стран: Францию, Германию, Австрию, Словакию, Венгрию, Румынию, Молдову, Украину, Турцию, Грузию и Азербайджан. Казахстан стал 12 страной посещения.

«Мы проводили спортивные мероприятия, пикники с людьми с ограниченными интеллектуальными возможностями, посещали специальные заведения и дома, где проживают люди с синдромом Дауна или любой другой умственной отсталостью. Также презентовали наш проект в школах», - поделились путешественники.

После Казахстана Эмили и Дэви планируют посетить Узбекистан и другие страны Центральной Азии.


Фото «Маңғыстау Медиа»


Автор:
Корреспондент
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