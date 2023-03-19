Французские наблюдатели отметили открытость выборного процесса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Французской Республики, председатель группы дружбы «Франция – Центральная Азия» Эрве Морэ сообщил, что электоральный процесс в Казахстане прошел открыто и соответствует всем демократическим принципам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Наблюдатели успели посетить утром четыре избирательных участка, какие-либо нарушения они не выявили.

«Утром заметил, что на разных избирательных участках есть все необходимое оборудование. Избиратели, зарегистрированные в списках, берут бюллетень для голосования, который опускается в запечатанную урну», - отметил международный эксперт.

Присоединился к сказанному депутат Сената Французской Республики, член группы дружбы «Франция – Центральная Азия» Арно де Бельнэ.

«У всех была улыбка на лице и открытость, во Франции не такая открытость и симпатия к иностранным наблюдателям. По физическому устройству все схоже. Я отметил для себя постоянное присутствие наблюдателей, что является показателем открытости», - добавил он.

Напомним, в 21:00 завершилось голосование на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов во всех регионах Казахстана.



