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    Французские наблюдатели отметили открытость выборного процесса в Алматы

    19 Марта 2023, 22:20

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Французской Республики, председатель группы дружбы «Франция – Центральная Азия» Эрве Морэ сообщил, что электоральный процесс в Казахстане прошел открыто и соответствует всем демократическим принципам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Наблюдатели успели посетить утром четыре избирательных участка, какие-либо нарушения они не выявили.

    «Утром заметил, что на разных избирательных участках есть все необходимое оборудование. Избиратели, зарегистрированные в списках, берут бюллетень для голосования, который опускается в запечатанную урну», - отметил международный эксперт.

    Присоединился к сказанному депутат Сената Французской Республики, член группы дружбы «Франция – Центральная Азия» Арно де Бельнэ.

    «У всех была улыбка на лице и открытость, во Франции не такая открытость и симпатия к иностранным наблюдателям. По физическому устройству все схоже. Я отметил для себя постоянное присутствие наблюдателей, что является показателем открытости», - добавил он.

    Напомним, в 21:00 завершилось голосование на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов во всех регионах Казахстана.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Мажилис Выборы Франция Выборы в Мажилис
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