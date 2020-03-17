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Французам запретили перемещаться внутри страны из-за коронавируса

17 Марта 2020 02:46
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Французам запретили перемещаться внутри страны из-за коронавируса

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Франция серьезно ограничивает перемещение людей внутри страны из-за коронавируса, заявил французский президент Эммануэль Макрон в обращении к нации. Он также объявил о закрытии внешних границ ЕС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

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Ограничения вводятся с полудня вторника на 15 дней. Выходить из дома без необходимости запрещено, любые массовые собрания также под запретом. За нарушение этого режима предусмотрена ответственность.

«Я понимаю, что то, о чем я прошу - беспрецедентно, но обстоятельства требуют этого. Мы на войне», - заявил Макрон.

По его словам, из-за коронавируса решено перенести второй тур муниципальных выборов во Франции, а также приостановить все проводимые в стране реформы, в том числе пенсионную. Также власти приняли решение со вторника не взимать с людей плату за коммунальные услуги.

«С завтрашнего дня будет приостановлено начисление счетов за воду, электричество и газ, а также квартплаты, чтобы никто не остался без денег», - заявил президент.

Эммануэль Макрон также сообщил, что со вторника внешние границы Евросоюза и Шенгенской зоны закрываются на 30 дней. В связи с этим поездки между неевропейскими странами и ЕС приостанавливаются.

Отмечается,число заразившихся коронавирусом во Франции за последние сутки увеличилось на 1,2 тыс. человек и составило 6,6 тысяч. Вирус унес жизни 148 человек.



Фото: ВВС
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Ключевые слова: Франция, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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