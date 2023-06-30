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Франция задействует 40 тысяч полицейских в свете беспорядков из-за убийства подростка

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
30 Июня 2023, 03:00
Франция задействует 40 тысяч полицейских в свете беспорядков из-за убийства подростка Фото: NURPHOTO

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Франция, где в ряде городов не утихают беспорядки из-за убийства полицейским подростка, направит 40 тысяч полицейских на обеспечение безопасности на улицах. Об этом министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен сообщил в четверг, 29 июня. В одном лишь Париже и его пригородах порядок будут обеспечивать 5000 сотрудников полиции, подчеркнул глава МВД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Общественный транспорт в агломерации Большого Парижа временно изменил часы работы и будет завершать ее в 21.00 по местному времени (22.00 мск). Власти объяснили это необходимостью обеспечить безопасность сотрудников транспортных предприятий и пассажиров в свете беспорядков.

Комендантский час в Кламаре

Между тем власти города Кламар в 10 км к юго-западу от столицы ввели комендантский час. Он будет действовать с 21.00 до 06.00 по местному времени (22.00-07.00 мск) с 29 июня по 3 июля. Беспорядки не обошли стороной и этот населенный пункт - предыдущей ночью в Кламаре был подожжен трамвай.

В связи с беспорядками во Франции задержаны 150 человек

В Нантере 17-летний подросток за рулем автомобиля отказался остановиться по требованию дорожного патруля и был застрелен. Прибывшим на место врачам не удалось спасти юношу. Правоохранители начали расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Видеозапись случившегося попала в соцсети. В тот же день в пригороде Парижа вспыхнули беспорядки, позднее распространившиеся на некоторые другие города. К утру 29 июня были задержаны 150 человек. Полицейский, предположительно открывший огонь по подростку, взят под стражу. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве.


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