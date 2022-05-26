12:22
26 Мая 2022 11:04
Франция выдает продовольственные талоны населению для компенсации роста цен
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В условиях роста инфляции несколько французских городов начали раздавать населению продовольственные талоны, чтобы компенсировать рост цен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на RT News App.
Правительством Франции еще не принят документ о субсидиях. Однако мэрии некоторых французских городов приняли решения о выдачи купонов и сертификатов на 5, 20 и 30 евро самостоятельно, не дожидаясь официального решения. На данные меры поддержки населения городскими администрациями потрачено около 37 млн евро.
Идея о социальной помощи семьям со средним и низким уровнем дохода была предложена президентом Франции Э. Макроном. Данная инициатива принесет пользу примерно 8 млн французам.
Рустем Кожыбаев
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