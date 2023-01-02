Франция ввела тест на COVID-19 для прибывших из Китая

2 Января 2023, 09:17

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С воскресенья путешественники из Китая, желающие посетить Францию, должны носить хирургические маски и быть готовыми к выборочному ПЦР-тестированию по прибытии. С четверга они также должны будут предоставить отрицательный тест (ПЦР или антигенный), сданный менее чем за 48 часов до вылета рейса. Меры введены пока до 31 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

«Этот контроль по прибытии не является контролем, предназначенным для предотвращения въезда граждан на нашу территорию, а представляет собой более научный подход, который позволит нам точно отслеживать различные варианты. Сейчас в основном это штамм омикрон, который в данное время распространен в Китае», - говорит министр здравоохранения Франции Франсуа Брон.

Франция, как и Великобритания, Италия или США, предприняла эти меры перед лицом взрыва случаев заражения коронавирусом в Китае, который в начале декабря отменил свои ограничительные меры.

Еженедельно из Китая во Францию прибывают 6 рейсов, а вместе с рейсами из Гонконга и все 10. Большинство из них прилетают в парижский аэропорт Руасси-Шарль-де-Голль. Перед проверкой личность путешественников устанавливается агентами центра проверки в Терминале 2E. Если тест окажется положительный, они должны будут самоизолироваться на 7 дней.

Китай заявил, что вновь откроет свои границы 8 января и отменит карантинные меры, которые были введены для предотвращения распространения вирусных инфекций. Ранее в Китае перестали публиковать ежедневные данные о ковиде. Также сообщалось, что Китай возобновит пассажирское сообщение через сухопутные пограничные пункты пропуска, вновь начнет выдачу паспортов своим гражданам для зарубежных турпоездок.

Также известно, что, начиная с пятницы, Япония потребует от всех путешественников из материкового Китая и тех, кто посетил его в течение семи дней, пройти тест на COVID-19 по прибытии.

Это событие произошло после того, как глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выразил обеспокоенность по поводу растущего числа инфекций в Китае и призвал раскрыть больше информации.