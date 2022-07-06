6 Июля 2022 03:11

Франция вернула на родину из Сирии 35 детей и 16 женщин

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Французские власти во вторник репатриировали 35 несовершеннолетних детей и 16 матерей из лагерей для перемещенных лиц в Сирии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным французских СМИ, во вторник, через несколько часов после формирования нового правительства республики, министерство иностранных дел сообщило, что Франция приступила к возвращению на национальную территорию 35 французских несовершеннолетних детей, находившихся в лагерях группировки «Исламское государство».

Это первая массовая репатриация детей и их матерей после падения в 2019 году «халифата» группировки «Исламское государство» (ИГ), планировавшей теракты 13 ноября 2015 года во Франции.

Согласно заявлению Национальной антитеррористической прокуратуры Франции, из 35 несовершеннолетних семеро являются детьми без сопровождения взрослых. Касательно 16 женщин в возрасте от 22 до 39 лет, то «четверо уже дали согласие на возвращение своих детей в последние месяцы» и «12 вернулись со своими детьми». Все они имеют французское гражданство, «за исключением двух из них, у которых есть французские дети».

Многие европейские страны не спешили организовывать возвращение женщин и детей, опасаясь, что они могут насильственно отвернуться от своей родины.

Франция, граждане которой принимали участие в деятельности ИГ в Сирии, пострадала от многочисленных смертельных нападений, начиная с 2015 года, проявляла особую неохоту в организации репатриации.

Французские власти настаивают на том, чтобы взрослые, мужчины и женщины, воевавшие на стороне ИГ, были привлечены к ответственности в стране, где они совершили преступления.

Власти также настаивали на возвращении граждан и их детей в каждом конкретном случае, что является длительной и обременительной процедурой, которая неоднократно подвергалась критике со стороны правозащитных групп.