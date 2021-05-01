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Франция ускоряет темп вакцинации населения

Автор:  
Арнур Рахимбеков
1 Мая 2021, 20:24
Франция ускоряет темп вакцинации населения

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Президент Франции Эммануюэль Макрон заявил, что с 15 июня текущего года, вакцина от COVID-19 будет доступна всем жителям старше 18 лет, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом французский лидер написал в сети Twitter . Кроме того, президент страны сообщил, что с 1 мая во Франции начнут вакцинировать лиц старше 55 лет.

Следующий значимый этап вакцинации во Франции планируется 15 мая, когда в медицинские центры будут приглашены жители от 50 до 54 лет.

По данным Public Health France, по состоянию на 28 апреля 14,9 млн жителей Франции получили как минимум одну инъекцию, из них 6,3 млн получили обе дозы. Среди лиц в возрасте 60 лет и старше почти 40% пока не начали процесс вакцинации.

Ранее власти Франции подвергались критике за медленное начало вакцинации среди всех стран Евросоюза.


Здравоохранение   Франция   Коронавирус в мире   Вакцинация  
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