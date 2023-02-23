Франция страдает от сильнейшей засухи за последние 60 лет

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – Во Франции наступила засуха после самой засушливой зимы за последние 60 лет, передает МИА «Казинформ» с ссылкой на France 24.

Метеорологи страны бьют тревогу из-за того, что в стране вот уже 32 дня не выпадало значительных осадков.

Агентство Meteo France отмечает, что зима обычно является решающим периодом для пополнения уровня грунтовых вод за счет осадков.

На этой неделе агентство заявило, что подобная засуха и отсутствие осадков в последний раз были зафиксированы во Французской Республике в 1959 году, то есть 64 года назад. 2022 год также стал самым жарким во Франции, добавляют они.

Агентство сообщило, что дождь вернется на юг Франции в ближайшие дни, и следующие три месяца окажутся решающими для страны.

Франция - не единственная страна в Европе, испытывающая подобные проблемы.

Климатологи Евросоюза отмечают, что прошлый месяц стал третьим самым теплым январем в Европе за всю историю наблюдений, а температура в день Нового года достигла рекордных максимумов в некоторых частях континента.

Европа пережила свой второй самый жаркий год в 2022 году, включая уже упомянутую Францию, а также Великобританию, Испанию и Италию, где были установлены новые рекорды средней температуры.

Жара усугублялась сильной засухой, беспрецедентной для этого региона за последние столетия. Посевы засохли в европейских житницах, а засуха вызвала рекордные по интенсивности лесные пожары, оказав серьезное давление на энергосистему континента и запасы воды.

Согласно последнему национальному гидрологическому исследованию, в Испании, одной из европейских стран, наиболее подверженных риску засухи, запасы воды составляют в среднем 50,7 процента емкости по сравнению со средним показателем 60,8 процента за последние 10 лет.

Ранее сообщалось, что Италия также испытывает трудности из-за засухи. Сухая зима привела к тому, что в Венеции пересохли некоторые каналы.

Фото: france24.com