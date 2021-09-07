Франция простится с Жаном-Полем Бельмондо 9 сентября

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Общенациональные почести актеру Жан-Полю Бельмондо отдадут в четверг, 9 сентября, на торжественной церемонии в парижском Доме инвалидов, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Международное французское радио передает, что такое решение о церемонии прощания с легендой французского кино приняла администрация президента Франции.

Известный актер Жан-Поль Бельмондо скончался 6 сентября в возрасте 88 лет.

Президент республики Э. Макрон назвал актера «национальным сокровищем», комментируя в социальных сетях известие об уходе из жизни Жан-Поля Бельмондо. «Мы все узнаем в нем себя», - отметил Макрон.

«Более 60 лет он заставлял французов смеяться и переживать», а своей «солнечной жизнерадостностью» и «взрывами смеха» заслужил «настоящий приз зрительских симпатий» и любви публики, говорится в специальном заявлении администрации президента Франции.

Парижский Дом инвалидов стал местом проведения не только воинских церемоний, но и чествования выдающихся людей Франции.

Два года назад здесь прошла народная церемония прощания с президентом Жаком Шираком, а в начале октября 2018 года последние национальные почести отдали классику французского шансона Шарлю Азнавуру.

В понедельник вечером французские телеканалы поменяли свои программы, отдавая дань памяти Бельмондо. Первый канал TF-1 собрал у экранов более 3 млн зрителей фильмом «Баловень судьбы». Другой ведущий общественный канал France 2 показал одну из культовых комедий с участием Бельмондо — «Ас из асов», собрав аудиторию в более чем 3,5 млн телезрителей.