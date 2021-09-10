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Франция простилась с Жан-Полем Бельмондо

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
10 Сентября 2021, 11:07
Франция простилась с Жан-Полем Бельмондо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Франция простилась с легендой национального кино, Жан-Полем Бельмондо. Актер, ставший одним из символом «новой волны», скончался в возрасте 88 лет в понедельник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

«Мы любим Жан-Поля Бельмондо, потому что он был похож на нас. Великий среди великих, но он был прежде всего человеком - так его описывал Жан-Поль Сартр. Мы восхищаемся им, он заставляет нас смеяться. Бельмондо - почти такой же как мы, только лучше», - отметил в торжественной речи президент Франции Эммануэль Макрон.

Церемония прощания с актером прошла в парижском Доме инвалидов. Гроб с телом Бельмондо, накрытый французским флагом, вынесли во внутренний двор под музыку Эннио Морриконе из фильма «Профессионал». Композицию исполнил военный оркестр.

Из-за коронавирусных ограничений на церемонию пустили тысячу человек с санитарными пропусками. Для остальных - снаружи установили большие экраны.

Похороны Жан-Поля Бельмондо пройдут сегодня в кругу семьи.


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