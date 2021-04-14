Франция приостановила авиасообщение с Бразилией

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Франция приостанавливает авиасообщение с Бразилией с целью предотвратить распространение новой мутации COVID-19, обнаруженного в южноамериканской стране, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил об этом во вторник. По мнению экспертов, «бразильский вариант», известный как Р1, особенно заразен и стал причиной резкого увеличения смертности от коронавируса во Франции в марте.
«Мы заметили, что ситуация ухудшается, и поэтому решили приостановить все полеты между Бразилией и Францией до дальнейшего уведомления», - заявил Ж.Кастекс парламенту.
Премьер-министр отметил, что путешественники из Бразилии должны проходить тест на COVID-19 перед вылетом и по прибытию во Францию, а также выйти на карантин в течение 10 суток.
Месяц назад министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что около 6% случаев заболевания COVID-19 во Франции были
вызваны заразными вариантами коронавируса, впервые обнаруженными в Бразилии и Южной Африке.
С начала пандемии во Франции зарегистрировано 5,1 млн случаев заболевания коронавирусом, что является самым высоким показателем в Европе. В результате пандемии скончалось более 99 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что Франция вводит общенациональный карантин. Президент Эммануэль Макрон подчеркнул, что республика до последнего отказывалась вводить жёсткие ограничения, но ускорившаяся в последнее время циркуляция вируса, а именно его британского штамма, заставила Елисейский дворец пересмотреть стратегию.