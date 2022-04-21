Франция поддерживает предложения по ограничению импорта российской нефти в Евросоюз

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В интервью радиостанции «Europe-1» французский министр отметил, что эмбарго на российскую нефть находится в стадии разработки на уровне Евросоюза, добавив, что Франция поддерживает эту инициативу.

«Надеюсь, что в ближайшие недели мы убедим наших европейских партнеров прекратить импорт российской нефти», - сказал Б. Ле Мэр.

Государственный секретарь по европейским делам Клеман Бон также подтвердил, что Франция поддерживает предложения по санкциям против российской нефти, а также в отношении российского газа. Об этом французский дипломат высказался на канале «Общественный сенат» местного телевидения.