Франция оштрафовала Google и Amazon на 135 млн евро

ЛИОН. EURONEWS-КАЗИНФОРМ - Французская комиссия по информатике и гражданским свободам оштрафовала американские интернет-компании Google и Amazon за использование файлов cookie, в которых содержится личная информация пользователей, без их согласия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

«Гуглу» выписан штраф в размере €100 миллионов, а «Амазону» – €35 миллионов.

Согласно французскому закону, интернет-сайты должны предуведомлять пользователей о том, что на сайте происходит сбор информации через cookie, и уточнять, на какие цели эта информация собирается. Как правило, информацию через эти файлы получают интернет компании, занимающиеся размещением рекламных сообщений в интернете. Файлы cookie содержат информацию, о том, какие сайты посещает пользователь, что́ позволяет сформировать представление о его интересах и запросах.