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    Франция обыграла Польшу и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022

    4 Декабря 2022, 23:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сборная Франции одержала победу над Польшей в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре и вышла в четвертьфинал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Игра проходила на стадионе Эль-Тумама в Дохе и завершилась со счетом 3:1.

    В первом тайме французы больше владели мячом и доминировали над соперником. Они начали прессинговать с первых минут, уже на 12 минуте Орельен Чуамени ударом издали решил проверить бдительность Войцеха Щенсного, а спустя некоторое время решил пробить по воротам и Усман Дембеле, однако все усилия оказались безрезультатными. Поляки не только оборонялись, но и старались подловить соперника на контратаке. Капитан «белых орлов» Роберт Левандовский тоже сумел потревожить Уго Льориса своим дальним ударом. Но пробил мимо.

    Хороший момент открыть счет был у французов – Дембеле пробравшись с правого фланга в штрафную сделал идеальную передачу на Оливье Жиру, но он не попал в пустые ворота. Нападающему «Милана» в этой встрече все-таки удалось забить гол. На 44-й минуте Килиан Мбаппе фактически вывел его один на один с вратарем и он перебросил мяч в дальний угол.

    После перерыва подопечные Дидье Дашама взяли инициативу в свои руки и стали дальше атаковать по воротам поляков. На 73 минуте сам Мбаппе отличился красивым голом и удвоил преимущество. Он получил передачу от Дембеле, вошел в линию вратаря и не спеша точно прицелился в ближнюю девятку. А на 90-й минуте форвард оформил дубль с той же точки – на этот раз он закрутил мяч в дальнюю девятку. Но на этом игра не закончилась, поляки получили право на пенальти в добавленной минуте – Роберт Левандовский не промахнулся. Счет 3:1 – победа французов.

    Фото: Sports.kz

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Спорт Франция Польша Футбол Катар Чемпионат мира по футболу
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