Франция обсуждает обязательную вакцинацию медперсонала

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ- Премьер-министр Франции Жан Кастекс проведет в четверг консультации с местными выборными представителями по вопросу обязательной вакцинации медицинских работников, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча пройдет на фоне реальной угрозы четвертой волны пандемии во Франции из-за быстро распространяющегося дельта-штамма Covid-19.

По данным Французской федерации больниц, до сих пор только 57% медицинских работников в домах престарелых и 64% персонала больниц получили хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19.

В настоящее время французские законодатели работают над законопроектом, который фактически обяжет медицинских работников сделать прививку.

«Мы не говорим об обязательной вакцинации всех жителей Франции. Мы просто говорим об обязательной вакцинации людей, работающих в сфере здравоохранения и контактирующих с наиболее уязвимыми людьми во Франции», - заявил французским СМИ министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

«Думаю, что это вопрос ответственности для людей, которые каждый день находятся в контакте с наиболее уязвимыми людьми. И это было бы мудрым решением», - добавил Ле Мэр.

Ассоциация сельских мэров Франции выступает за обязательную вакцинацию всего населения республики.

В интервью порталу «Franceinfo» президент Ассоциации Мишель Фурнье отметил, что поддерживает обязательную вакцинацию для всех.

«В какой-то момент вы должны сказать себе: послушайте, есть необходимость выбраться из этой пандемии, и единственный выход - это вакцина для всех» - сказал М. Фурнье.

«Мы нацелены в большей степени на обслуживающий медицинский персонал, но почему бы не охватить вакцинацией другие категории, контактирующие с населением», - сказал глава Ассоциации сельских мэров Франции.

М. Фурнье напомнил, что в практике имеются случаи, когда вакцинация является обязательной. «Моя дочь жила в Гайане (государство в Южной Америке), и когда я хотел ее увидеть, у меня не было выбора - мне нужно было сделать прививку (от желтой лихорадки)», - заявил он.

Члены французского правительства выразили поддержку плану обязательной вакцинации медперсонала, в том числе министр здравоохранения страны Оливье Веран. Французская федерация больниц также поддержала обязательную вакцинацию в этом секторе.



