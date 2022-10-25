Франция намерена добывать до 34 тысяч тонн лития в год к 2027 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Во французском департаменте Алье собираются открыть один из крупнейших в Европе литиевых рудников. Проект под названием «Эмили» будет базироваться близ селения Бовуар в Центральном массиве. К 2027 году здесь хотят наладить добычу до 34 тыс. тонн гидроксида лития в год – это позволило бы создавать аккумуляторные батареи для оснащения 700 тыс. электромобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Подготовка документации и обоснований для регистрации проекта заняла полтора года, – рассказывают в компании Imerys. Ее представители настаивают на важности их дела для сокращения выбросов CO2, хотя аналогичные проекты сталкиваются с серьезным противодействием экологов в разных странах Европы.

Предполагается, что рудник в Бовуаре станет вторым по объемам добычи после немецкого предприятия компании Vulkan в долине Рейна. Крупнейшим поставщиком лития на континенте могла бы стать Сербия, однако в прошлом году после масштабных протестов власти отказались от этого проекта. Протестами сопровождается и разработка месторождения лития на севере Португалии – которое также претендует на признание крупнейшим в Европе.

По оценкам Еврокомиссии, для реализации планов по отказу от двигателей внутреннего сгорания к 2050 году ЕС необходимо увеличить добычу лития в десятки раз. В Брюсселе подчеркивают, что не могут полностью покрывать эти потребности за счет поставок из третьих стран.