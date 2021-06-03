Франция начнет вакцинацию детей старше 12 лет

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Французское правительство объявило, что с 15 июня дети в возрасте от 12 до 18 лет смогут получить вакцину от коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что решение о начале вакцинации подростков было принято во время заседания совета обороны, состоявшегося в среду утром.

«К 15 июня мы пройдем рубеж вакцинации 30 млн человек. Вот почему мы решили сегодня утром начать вакцинацию самых маленьких с 15 июня», - сказал Э.Макрон.

Он добавил, что 50% взрослых французов получили первую дозу вакцины, но призвал французов оставаться «чрезвычайно осторожными и бдительными», заявив, что вирус по прежнему циркулирует в некоторых частях страны.

В общей сложности с начала кампании вакцинации во Франции 26,1 млн человек получили по крайней мере одну инъекцию вакцины (39,1% от общей численности населения), из которых 11,2 млн человек получили две дозы (16,7% от общей численности населения).

Германия ранее объявила, что будет вакцинировать детей и молодых людей в возрасте от 12 лет с 7 июня при условии, что вакцина Pfizer/BioNTech получит одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) для этой возрастной группы.

На прошлой неделе EMA заявила, что вакцина безопасна для детей в возрасте от 12 до 15 лет, что делает Pfizer первой вакциной, одобренной для этой возрастной группы.

В понедельник Европейская комиссия также дала разрешение на использование вакцины против коронавируса Pfizer детям в возрасте 12 лет и старше.

В Бельгии Высший совет здравоохранения рекомендовал молодым людям в возрасте от 16 до 17 лет пройти вакцинацию против коронавируса с 20 мая, подчеркнув, что в этой возрастной группе пациенты из групп риска будут вакцинированы быстрее, как и взрослые пациенты с отягчающими обстоятельствами.