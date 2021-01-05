Франция меняет стратегию вакцинации против коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Сегодня министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил об изменениях в национальной стратегии вакцинации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Правительство Франции в последние дни широко критикуется местной общественностью за низкие темпы вакцинации местного населения.

Первая фаза, которая предусматривала вакцинацию пожилых людей в домах престарелых, была замедлена министерством здравоохранения. Ведомство попросило учреждения сообщить количество пациентов, желающих пройти вакцинацию, прежде чем отправить им дозы вакцины.

Бюрократическая волокита в отношении согласия постояльцев домов престарелых и необходимых медицинских назначений перед вакцинацией также отложила долгожданный процесс.

«Больше людей получат право на вакцинацию, а процедуры регистрации будут расширены и упрощены» - заявил министр здравоохранения в эфире французского телевидения.

Теперь во Франции смогут получить препарат медработники по уходу на дому и пожарные в возрасте старше 50 лет. Изначально данная категория входила во второй пункт из пятиэтапного плана вакцинации во Франции.

«Количество лиц, получивших вакцину догонит цифры наших соседей в ближайшие несколько дней», - пообещал О. Веран.

По его словам, дополнительно 100 больниц будут готовы к середине недели к вакцинации, и еще 100 центров вакцинации откроются в середине января нового года.