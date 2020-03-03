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Франция и Италия намерены регулировать цены на фоне опасений по поводу коронавируса

3 Марта 2020 20:54
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Франция и Италия намерены регулировать цены на фоне опасений по поводу коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр распорядился начать расследование искусственного повышения цен на водно-спиртовые гели или медицинские маски из-за коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«Меня информировали о том, что в некоторых магазинах онлайн-продаж цена на дезинфицирующее средство для рук удвоилась или утроилась. Спекуляции, связанные с коронавирусом, недопустимы», - написал Ле Мэр в микроблоге Twitter.

«Поэтому я попросил Генеральную дирекцию по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством начать расследование в отношении цен на водно-спиртовые гели или маски», - добавил он.

Французский министр подчеркнул, что имеет «готовый проект постановления о регулировании цен на такие гели и маски, если будет много злоупотреблений».

Итальянское правительство также объявило , что намерено принять меры против скачков цен на некоторые медицинские товары.

Между тем, антимонопольное ведомство Италии потребовало , чтобы платформы электронной коммерции предприняли меры для прекращения онлайн-продаж дезинфицирующих средств и медицинских масок по завышенным ценам.




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Ключевые слова: Франция, Италия, Пневмония в Китае,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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