Франция и Италия намерены регулировать цены на фоне опасений по поводу коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр распорядился начать расследование искусственного повышения цен на водно-спиртовые гели или медицинские маски из-за коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Меня информировали о том, что в некоторых магазинах онлайн-продаж цена на дезинфицирующее средство для рук удвоилась или утроилась. Спекуляции, связанные с коронавирусом, недопустимы», - написал Ле Мэр в микроблоге Twitter.

«Поэтому я попросил Генеральную дирекцию по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством начать расследование в отношении цен на водно-спиртовые гели или маски», - добавил он.

Французский министр подчеркнул, что имеет «готовый проект постановления о регулировании цен на такие гели и маски, если будет много злоупотреблений».

Итальянское правительство также объявило , что намерено принять меры против скачков цен на некоторые медицинские товары.

Между тем, антимонопольное ведомство Италии потребовало , чтобы платформы электронной коммерции предприняли меры для прекращения онлайн-продаж дезинфицирующих средств и медицинских масок по завышенным ценам.







