Франция готовится возобновить работу всех атомных реакторов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Франция готовится к преодолению возможных проблем с нехваткой энергоносителей предстоящей зимой. По итогам заседания совета обороны Франции, посвященного ситуации в энергетике, власти страны заявили об изменении плана профилактических работ на АЭС и намерении начать перезапуск остановленных реакторов уже в октябре текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

«На сегодня остановлены 32 реактора, некоторые из-за коррозии, другие — для планового технического обслуживания. EDF берет на себя обязательство перезапустить все 56 станций. Мы пристально следим за ситуацией, раз в неделю получаем доклад, мы особенно следим за тем, тем чтобы этот план был выполнен», - заявила министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше.

По оценкам энергетического гиганта EDF, 27 реакторов могут возобновить работу к концу декабря и еще пять — в период с января по середину февраля будущего года.

Но глава управления ядерной безопасности Франции Бернар Дорощук предупредил, что такие сложные процессы требуют времени.

На долю АЭС во Франции приходится около 70 % производства электроэнергии.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн призвала EDF как можно быстрее найти решение. Она также призвала предприятия в сотрудничество с властями рассмотреть возможности экономии энергоресурсов.

Планы по сокращению потребления будут представлены в начале октября.

В свою очередь, газовая корпорация Engie заявила, что подземные хранилища Франции заполнены уже на 90 %. Вопрос об отключениях встанет в случае сильного похолодания.

Фото: euronews.com