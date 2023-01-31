Франция готовится к общенациональной забастовке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 31 января во Франции по призыву профсоюзов пройдет общенациональная забастовка против пенсионной реформы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Проект реформы сейчас рассматривает специальная парламентская комиссия, представители левых сил подготовили уже около шести тысяч изменений. В ближайшее время проект будет внесен на рассмотрение в Национальное собрание (нижнюю палату) парламента Франции.

В воскресенье премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что решение об увеличении минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году больше не подлежит обсуждению. Премьер рассчитывает, что реформа начнется уже предстоящим летом.

Об участии в акции 31 января заявили работники сферы транспорта, почтальоны, учителя, сотрудники нефтеперерабатывающих заводов, а также мэрий городов.

Работа общественного транспорта по всей стране будет нарушена. На маршруты не выйдут две трети скоростных поездов TGV. В значительной мере будет затруднена работа парижского метро и пригородных линий поездов. В аэропорту Шарль-де-Голль готовятся к отмене каждого пятого рейса.

Министр транспорта Франции Клеман Бон призвал граждан готовиться к трудностям во вторник и попросил по возможности перенести свои поездки на другую дату и работать удаленно.

Первая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла во Франции 19 января. В манифестациях по всей стране приняли участие более 1,1 млн человек.

В понедельник реформу поддержал МВФ. По мнению экспертов, она поможет Франции сэкономить бюджетные средства, одновременно укрепив рынок труда.

Ранее французские профсоюзы анонсировали дату митингов против пенсионной реформы.

О том, что вызвало столь сильное за последние 10 лет возмущение общества, МИА «Казинформ» публиковал материал аналитического обозревателя.

Фото: ru.euronews.com