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Франция — Дания: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу

26 Ноября 2022, 15:23
Франция — Дания: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 26 ноября в Дохе состоится матч группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу, в котором встретятся сборные Франции и Дании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Прямая трансляция матча Франция — Дания начнется в 22:00 по времени Астаны и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazaqstan».

В первом матче на чемпионате мира в Катаре сборная Франции разгромила команду Австралии — 4:1. У французов голы забили Адриен Рабьо (27 минута), Оливье Жиру (32 и 71) и Килиан Мбаппе (68); у австралийцев отличился Крейг Гудвин (9). Что касается первого матча сборной Дании на турнире, то ее игра со сборной Туниса закончилась безголевой ничьей — 0:0.

Сборная Франции приехала на ЧМ-2022 в Катар в статусе действующего чемпиона мира.


Фото: © Fournis par Dailymercato
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