Фракция партии «AMANAT» определила приоритеты на предстоящий период

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 марта в Мажилисе Парламента под председательством Спикера Ерлана Кошанова состоялось собрание фракции партии «AMANAT», на котором обсуждены вопросы реализации новых задач, поставленных Президентом страны, председателем партии Касым-Жомартом Токаевым на XXII внеочередном съезде политической организации 1 марта 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Отметив историческое значение съезда, Ерлан Кошанов подчеркнул важность активизации работы депутатов в рамках общей трансформации работы партии «AMANAT». Основная цель – своевременное реагирование на запросы общества и решение конкретных проблем граждан. Именно это в конечном итоге обеспечит повышение доверия электората к «AMANAT» в новых политических реалиях.

Обсуждая новые практические подходы в работе депутатов, Спикер Мажилиса подчеркнул важность совместной работы с Правительством по решению конкретных проблем населения. Депутаты были проинформированы о том, что в Правительстве закреплен один вице-премьер, который будет системно заниматься решением проблем, поднимаемых депутатами в их запросах.

- Глава государства конкретно обозначил, что крайне важная задача - это продвижение интересов граждан. Мы привезли много проблемных вопросов из регионов. Я уже поручил Президиуму фракции систематизировать их и направить в Правительство. Далее будем проводить совместные мероприятия с Правительством, где будем предметно обсуждать решение каждой системной проблемы. Это будет делаться открыто с участием СМИ, - рассказал Ерлан Кошанов.

Кроме того, руководитель фракции призвал коллег активнее использовать социальные сети и СМИ для выстраивания диалога с избирателями по волнующим их проблемам. Шире использовать в работе данные соцзамеров. Усилить взаимодействие с Цифровым офисом Правительства по получению актуальной статистической информации по наиболее чувствительным социально-экономическим вопросам, в том числе по жалобам граждан. Особое внимание уделить депутатскому контролю за реализацией Дорожной карты по выполнению предвыборных обещаний партии.

Также на собрании фракции депутаты обсудили алгоритмы оперативного реагирования на конкретные проблемы населения в регионах и ряд целевых проектов, ориентированных на молодежь.

Кроме того, было принято решение о создании постоянных экспертных площадок при комитетах Мажилиса по актуальным проблемам, поднимаемым в обществе, в том числе в новых медиа. Все заседания будут проходить онлайн. Постоянными участниками данных диалоговых площадок станут эксперты и представители СМИ.

На заседании фракции также выступили вице-спикер, заместитель руководителя фракции Павел Казанцев, депутаты Саясат Нурбек, Едил Жанбыршин, Екатерина Смышляева, Юлия Кучинская, Елнур Бейсенбаев, Ерлан Саиров. Выступающие поделились своим видением по совершенствованию работы депутатов фракции в соответствии с задачами, обозначенными руководством партии.