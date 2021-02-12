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Фракция «Nur Otan» в Мажилисе приступила к работе в рамках «Дорожной карты» по реализации Предвыборной программы партии

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
12 Февраля 2021, 20:11
Фракция «Nur Otan» в Мажилисе приступила к работе в рамках «Дорожной карты» по реализации Предвыборной программы партии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- На расширенном Собрании фракции «Nur Otan» в Мажилисе под председательством Спикера Палаты, руководителя Нурлана Нигматулина обсуждены основные направления работы в рамках «Дорожной карты» по реализации Предвыборной программы партии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

В заседании посредством видеоконференцсвязи приняли участие Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин, Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауржан Байбек, а также члены Правительства.

Напомнив о поручении Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева, данном Правительству, депутатам и Центральному аппарату 14 января т.г., в течение месяца разработать «Дорожную карту» исполнения предвыборных обязательств, Председатель Мажилиса, руководитель парламентской фракции Нурлан Нигматулин отметил, что итогом совместной работы стал подробный план действий на ближайшие пять лет с выверенными индикаторами по каждому показателю.

Об основных мероприятиях, разработанных для достижения поставленных целей, депутатам доложил Премьер-Министр страны Аскар Мамин.

Всего предусмотрено 362 мероприятия, которые расписаны по годам и финансово подкреплены. При этом большая часть направлена на решение социальных вопросов, а также устойчивое развитие экономики и регионов. Для этого запланировано и совершенствование отечественного законодательства.

Как отметил Спикер Мажилиса, депутаты готовы при рассмотрении проекта очередного республиканского бюджета с учётом объективных внешних и внутренних факторов вносить необходимые поправки для финансирования обязательств перед народом.

Вместе с тем в ходе обсуждения депутаты подняли ряд вопросов, касающихся, в частности, развития МСБ, финансирования ремонта местных дорог, строительства новых школ, водоводов, обеспечения поливной водой орошаемых земель.

Депутатов интересовали конкретные расчёты и предложения Правительства, в т.ч. и в разрезе регионов, а также готовность в случае появления новых вызовов.

Как заверили руководители профильных министерств, выполнение каждого направления Предвыборной программы партии проработано как с учётом настоящей ситуации в экономике, так и возможных рисков.

Отдельное внимание уделено предложениям Правительства для достижения целей в социальной сфере. Это, прежде всего, обеспечение каждого региона необходимым резервом лекарственных средств, улучшение инфраструктуры для людей с особыми потребностями, качество учебников и др.

Подчеркнув, что в «Дорожной карте» учтены интересы всех слоёв населения, Нурлан Нигматулин отметил необходимость контроля каждого пункта Предвыборной программы партии.

Для этого определены координаторы от Правительства, фракции «Nur Otan» в Мажилисе и от Центрального аппарата партии. Кроме постоянного контроля в начале каждого очередного года будут подводиться итоги проделанной работы.О достигнутых результатах, а также возникающих рисках партийцы будут информировать Лидера партии.

При этом всенаправления«Дорожной карты» распределены между профильными комитетами Мажилиса. А для усиления контроля за конкретными пунктами «Дорожной карты» закреплён каждый из депутатов-членов фракции «Nur Otan». Персонально ответственных за предоставление информации о выполнении пунктов программы депутаты предлагают определить и от профильных госорганов. Как минимум, это должен быть вице-министр.

- Фракция «Nur Otan» в Мажилисе, выполняя поручение Лидера нашей партии, Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, прежде всего, обеспечит своевременное принятие законов, направленных на выполнение предвыборных обязательств партии. При этом, депутаты Фракции возьмут реализацию Предвыборной программы в рамках «Дорожной карты» на свой постоянный и системный контроль. Это те действенные рычаги, которые позволят эффективно выполнить все пункты нашей Предвыборной программы, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Депутаты-члены фракции «Nur Otan» поддержали разработанную «Дорожную карту», отметив, что для этого имеются все инструменты. А работа над некоторыми законопроектами уже началась. В частности, в работе Мажилиса законопроект «О промышленной политике», направленный на развитие обрабатывающих секторов с упором на конкурентоспособность и экспортоориентированность отечественной продукции. Кроме того, депутаты включились в работу и над Концепцией по развитию конкуренции.


Правительство РК   Мажилис   Нур Отан   Политические партии  
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