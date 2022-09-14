Фракция AMANAT: Возврат столице прежнего имени – ответ на запросы общества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов провел вчера собрание фракции. На мероприятие были приглашены депутаты от АНК. Мажилисмены поддержали инициативу о внедрении семилетнего президентского срока без права переизбрания уже на следующих выборах и возврат столице названия Астана. Депутаты в своих выступлениях подчеркнули прогрессивность данных реформ и их полное соответствие курсу по построению Справедливого Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Открывая мероприятие, Ерлан Кошанов отметил, что вопросы по внедрению 7-летнего президентства и переименованию столицы, вынесенные Главой государства на рассмотрение Конституционного Совета, являются предложениями депутатов всех фракций Мажилиса.

«Ограничение президентского мандата одним сроком на 7 лет – прогрессивная и необходимая норма. Это новый заслон для монополии власти и окончательный отход от суперпрезидентской формы правления. Вопрос широко обсуждается в обществе, и мы поддерживаем внедрение новой избирательной системы уже с этого года», - подчеркнул председатель фракции.

Он также отметил, что предложение по изменению названия столицы никак не отменяет вклад Первого Президента в построение современного Казахстана, а является ответом на запрос общества.

Далее с выступлениями в поддержку предлагаемых реформ выступил ряд депутатов.

Так, руководитель депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе Сауытбек Абдрахманов сделал акцент на своевременности внедрения новых норм, и отметил, что Мажилис осознает свою историческую ответственность в этом вопросе.

«В Казахстане, где Президент имеет широкие полномочия, именно регулярная смена высшего должностного лица в процессе выборов позволит предотвращать чрезмерную концентрацию и монополизацию власти в руках Главы государства», – подчеркнул депутат.

Практическую пользу от внедрения однократного семилетнего президентства отметил и депутат Елнур Бейсенбаев.

«Однократный президентский срок без права переизбрания — политическая новация. Он побуждает избранного кандидата к эффективной и своевременной реализации программы, обещанной народу. Потому что у избранного президента не будет второго шанса. Самое интересное, что, благодаря реформе в ближайшие 20 лет мы с вами сможем увидеть трех новоизбранных президентов», - заявил Елнур Бейсенбаев.

Он также напомнил, что, если поправки в Конституцию будут приняты до предстоящих выборов, то для вновь избранного Президента и для всех последующих глав государств возможность повторного участия в выборах президента будет ограничена законом.

Депутат Юрий Жулин обратил внимание, что норма об одном сроке президентства создает условия для появления в Казахстане целой плеяды новых политиков, а также на высокие ожидания граждан по переименованию столицы.

«Инициатива депутатов о возврате прежнего названия столице основана на многочисленных обращениях граждан. Нам сегодня нужно слышать людей, поддержать Президента и направить энергию общества на движение вперед», - заявил Юрий Жулин.

Казахстан – не единственная страна в мире, которая внедрит новацию о 7-летнем сроке президентства, отметила в своем выступлении депутат Вера Ким.

– В мире уже существует более ста лет практика однократного избрания Президента. Например, в таких странах как Израиль (7 лет), Армения (7 лет), Мексика (6 лет), Южная Корея (5 лет). Во Франции также обсуждается возможность введения однократного 7-летнего президентского срока. Это говорит о том, что данная практика не только распространена, но и имеет тенденцию к расширению, - поделилась депутат.

По итогам заседания фракции Ерлан Кошанов дал ряд поручений по усилению информационно-разъяснительной работы депутатов. Он подчеркнул, что важно донести суть реформ и их прогрессивность до всех казахстанцев. Для этого надо максимально использовать возможности социальных сетей, СМИ и активнее встречаться с населением.