Фракция «Акжол» просит отменить внедрение сопроводительных товарных накладных для МСБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутатская фракция «Акжол» считает необходимым отменить внедрение СНТ (сопроводительных товарных накладных для малого и среднего бизнеса), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поручил сделать налоги, налоговый кодекс максимально понятными и простыми для применения предпринимателями. Это поручение было воспринято бизнесом с большими ожиданиями, однако мы видим, что налоговики вместо упрощения налоговой отчетности создают еще больше бюрократии и прямо противоречат поручениям Президента», - сказал мажилисмен Максат Раманкулов, озвучивая депутатский запрос в адрес министра финансов РК на пленарном заседании палаты.

Депутат добавил, что в партию «Акжол» идет поток обращений от среднего и малого бизнеса в сфере розничной торговли и аптек, по поводу внедрения сопроводительных товарных накладных (СНТ).

«По этим вопросам мы уже направляли депутатские запросы от 4 феврали и 7 апреля текущего года. 6 апреля было проведено совещание в партии «Акжол» с участием предпринимателей сферы торговли и услуг от всех регионов, которые высказывали возмущение методикой СНТ», - сообщил Максат Раманкулов.

Предприниматели, по его словам, ссылаются на несколько принципиальных моментов:

1) Необходимость приобретения компьютерной техники и установки программного обеспечения всеми субъектами торговли, включая самые мелкие, что является затратным особенно в период пандемии;

2) Необходимость нанимать специального бухгалтера, поскольку на продажу каждого наименования продукции необходимо набивать данные по 15 пунктам в СНТ.

«Каждый покупатель приобретает минимум 3-5 вида товаров, в день маленький магазин посещают 100-200 человек. То есть, в течение дня нужно ввести в программу как минимум 4-5 тысяч данных! Да ещё с неизбежными сбоями программы. При этом нужно иметь в виду, что СНТ дублирует информацию, которую предприниматель итак предоставляет в бухгалтерской отчетности. То есть, никакого практического смысла она не имеет.

Но предприниматель ставится перед выбором: вести бизнес, кормить семью, или 24 часа в сутки писать никому не нужные отчеты для налоговиков», - подчеркнул Максат Раманкулов.

Было отмечено, что в ходе совещания в партии «Акжол» представители мелкого бизнеса говорили об отчаянии и безысходности и закрытии бизнеса из-за невозможности такой работы.

После запросов партии было опубликовано решение Правительства о переносе сроков внедрения СНТ.

«Мы признательны Правительству за это решение, однако отсрочка не решает проблемы. Как говорят в народе, тогда уж «лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас». В ходе совещания в партии «Акжол», представители Минфина заверили, что СНТ не будет распространяться на так называемые «магазины у дома». Но тогда возникает вопрос, как их определять? Ведь у дома находятся и аптеки, по ним эта норма также бьет. Возможны и другие субъекты малого бизнеса. Как быть с ними? Налоговое законодательство не дает определения такого понятия, как «магазины у дома», хотя налоговики его активно используют в своих разъяснениях и официальных памятках по СНТ. Но тогда нужно понять - это новая категория налогоплательщиков или что?», - вопросил Максат Раманкулов.

Спикер подчеркнул, что необходимо методологическое решение, и если речь о новой категории налогоплательщиков, то нужно законодательно определить её критерии и особенности регулирования.

Кроме того, в регионах налоговики настойчиво приглашают бизнес на обучение по ведению СНТ.

«Кто говорит неправду: Минфин, или налоговики на местах? А ведь работают с бизнесом именно местные налоговые органы. В этой связи депутатская фракция «Акжол» считает необходимым однозначно отменить внедрение СНТ для малого и среднего бизнеса. В случае его приемлемости для крупного бизнеса, как нас заверяют представители Минфина, то для них следует рассмотреть порядок внедрения СНТ в отдельном ключе», - резюмировал мажилисмен.