Фракция «Ак жол» в Парламенте направила более 10 тысяч предложений по законопроектам – Азат Перуашев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев отметил достижения партии в Парламенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Демократическая партия «Ак жол» - это партия отечественных производителей и патриотов. Когда другие бросаются пустыми обещаниями и делятся своими воображениями, мы говорим о том, что именно мы сделали и как мы продолжим эту работу. Наши приоритеты - поддержка свободной экономики и отечественных производителей, парламентская республика, деофшоризация и возвращение капитала в страну», - сказал Азат Иеруашев, выступая на дебатах в эфире телеканала «Хабар».

Спикер добавил, что фракция «Ак жол» за время работы в парламенте направила более 10 тысяч предложений по законопроектам, более 600 депутатских запросов, инициировала 14 законопроектов.

«При обсуждении отчетов об исполнении бюджета, назначении министров и других важных вопросов «Ак жол» высказывает иное мнение и при голосовании не поддерживает постоянно Правительство. Работая в Парламенте, представители партии выдвинули ряд важных инициатив. Сегодня по прямому поручению Президента РК был наконец принят Закон «О Парламентской оппозиции», который мы предлагали с 2012 года, Закон «О банкротстве физических лиц», который партия «Ак жол» продвигала с 2014 года, ликвидирована монополия РОП и ЦДС (Цепочка добавленной стоимости), на незаконность которых «Ак жол» неоднократно указывала с 2017 года», - отметил Азат Перуашев.

Спикер также добавил, что в своем Послании 1 сентября Президент дал поручение ввести дифференцированные ставки налогов, которых «Ак жол» добивалась с 2011 года, подержать отечественные предприятия в госзакупках, на чем партия настаивала с 2015 года, разработать Закон «О возврате капитала», который «Ак жол» требовала с 2013 года и многое другое.

«В 2019 году партия «Ак жол» заявила, что перемены неизбежны, но важно управлять ими. Из таких конкретных предложений перемен и состоит наша программа. Мы видим, что это понимание созвучно позиции Президента Токаева, который на днях сообщил, что предложит новый пакет реформ. Демпартия «Ак жол» внесет свой вклад, чтобы перемены стали не просто красивым словом, а реальными делами», - резюмировал Азат Перуашев.