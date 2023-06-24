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Фрагменты уникальной напольной мозаики показали сирийские археологи

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Июня 2023, 11:16
Фрагменты уникальной напольной мозаики показали сирийские археологи Кадр из видео/ Euronews

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фрагменты гигантской мозаики, которая датируется римской эпохой, показали публике сирийские археологи. Редкая находка сделана в провинции Хомс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Сирийские археологи показали публике фрагмент мозаичного панно римской эпохи. Находка была сделана в городе Аль-Растан, в провинции Хомс.

Напольные панно таких размеров, а площадь этого - 300 квадратных метров, по словам ученых, большая редкость. Артефакт инкрустирован тысячами цветных мозаичных фрагментов, изображающих сцены с участием персонажей греческой мифологии: амазонок, водного божества Посейдона и нимф.

На нем также можно разглядеть имена правителей, участвовавших в Троянской войне. Кроме того, на плите обнаружена одна из сцен древнегреческой эпической поэмы Гомера «Илиада» - битва кентавров.

Раскопки продолжаются, так как часть панно все еще скрыта от глаз исследователей.


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