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вчера 20:56
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вчера 20:42
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Фрагмент ракеты упал в Западном Казахстане
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Часть ракеты нашли в трех километрах от госграницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональный портал «Мой город».
Как стало известно, фрагмент ракеты упал 30 января вблизи пешего перехода «Молодость» в Бокейординском районе ЗКО, в трех километрах от государственной границы.
Аким Бокейординского района Нурлан Рахымжанов информацию подтвердил.
«Предположительно это топливный бак, обнаружили 30 января пограничники. Вчера Россия проводила учения и предполагаем, что фрагмент ракеты прилетел оттуда. На месте работает опергруппа. Жертв и пострадавших нет», - сообщил Нурлан Рахымжанов, добавив, что уточненные данные будут после работы специалистов.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда на территории Западного Казахстана падают фрагменты российских ракет. Так, в ночь на 27 марта 2014 года на окраину поселка Шунгай Бокейординского района упал фрагмент, который позже специалисты признали куском метеорологической ракеты.
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