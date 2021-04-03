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    14:00, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    Фрагмент авто помог павлодарским полицейским установить виновника смертельного ДТП

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские полицейские установили и задержали скрывшегося с места смертельного ДТП водителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции области.

    «28 марта 2021 года в 20:35 часов неизвестный водитель на неустановленной автомашине на автодороге Омск - Майкапчагай в направлении города Павлодара совершил наезд на 28-летнего пешехода, который от полученных травм скончался в больнице. Водитель скрылся с места происшествия. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК», - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

    Для установления и задержания подозреваемого, полицейские провели большую и кропотливую работу.

    Так, в ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли небольшой фрагмент от машины, по которому установили предположительную марку авто.

    «Изучены видеоматериалы с камер видеонаблюдения, установленных на придорожных кафе, заправочных станциях, по маршруту следования подозреваемой машины. Стражами правопорядка проверено более 300 автомашин, опрошены водители, проезжавшие в тот день данный участок. Благодаря видео с регистратора одного из водителей, нам удалось установить марку и цвет автомашины. Составлена ориентировка, по которой был ориентирован весь личный состав департамента и территориальных подразделений», - прокомментировал Жаскайрат Каиров.

    В результате тщательно проведенной работы павлодарские полицейские в городе Павлодаре, по улице Академика Чокина, в одном из дворов обнаружили подозреваемую автомашину. Позже транспортное средство водворили на штрафную стоянку. Подозреваемый мужчина задержан, проводятся необходимые следственные действия.


    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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