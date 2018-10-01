ФПРК: Нашим главным лозунгом является «Стабильное предприятие - стабильное общество - стабильная страна!»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главным лозунгом Федерации профсоюзов РК является «Стабильное предприятие - стабильное общество - стабильная страна!». Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов РК (ФПРК) Бакытжан Абдирайым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нашим главным лозунгом является «Стабильное предприятие - стабильное общество - стабильная страна!». Стабильность является главной ценностью любого общества. Если работник чувствует, что предприятие стабильно развивается, что он юридически защищен и окружен социальной заботой, то и дела в семье у такого работника будут идти хорошо. Это взаимосвязанный процесс», - заявил Бакытжан Абдирайым, обращаясь к участникам внеочередного XXV Съезда Федерации профсоюзов Республики Казахстан.

По его словам, вместе с социальными партнерами, Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен», руководителями компаний и предприятий нам необходимо выработать механизмы и стандарты поддержки социальной стабильности на каждом предприятии Казахстана.







Председатель ФПРК обозначил важнейшие задачи на ближайшие годы, в числе которых усиление внимания к вопросам охраны и безопасности труда на производствах, модернизации сферы социальной защиты работающего человека.



Напомним, сегодня в Астане начал свою работу внеочередной XXV Съезд Федерации профсоюзов Республики Казахстан.



Обращаясь к участникам мероприятия, Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова зачитала приветственное письмо Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.



Также перед собравшимися выступили министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова и национальный координатор Международной организации труда в Казахстане Талгат Умиржанов.



Всего в работе съезда Федерации профсоюзов РК принимают участие более 200 делегатов, представляющие отраслевые профсоюзные организации из всех регионов Казахстана, и гости мероприятия.