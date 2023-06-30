Фотовыставку об Астане открыли в центре Софии

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ – По случаю 25-летия Астаны в туристическом центре Софии – на Мосту влюбленных – состоялось официальное открытие тематической фотовыставки, посвящённой главному городу Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В мероприятии приняли участие представители мэрии города, местной интеллигенции, казахской диаспоры, болгарской общественности и СМИ.

Посол Казахстана в Болгарии Виктор Темирбаев подчеркнул, что Астана является одним из главных символов нашего государства, располагающегося в самом сердце Евразийского континента и ставшим всемирной диалоговой площадкой по призыву к толерантности, миру и интеграции. Также казахстанский дипломат кратко обозначил основные этапы развития и становления столицы, отметив, что Астана олицетворяет собой город будущего, который является центром преобразований, инноваций и глобальных инициатив, вызывающим неподдельный интерес во всем мире.

Примечательно, что Мост влюбленных расположен в непосредственной близости к улице Астана, официальное открытие которой состоялось 28 декабря 2018 года.

В ознаменование юбилея столицы в популярнейшем месте Софии прозвучали мелодии домбры, и гости мероприятия смогли насладиться колоритом представленных фотографий Астаны и Казахстана, отражающими всю красоту и многообразие архитектуры и природного ландшафта.