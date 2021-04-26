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    17:51, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Фотовыставку ко Дню единства народа Казахстана организовали в библиотеке Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В филиале библиотеки №14 Централизованной библиотечной системы города Алматы состоялась фотовыставка на тему «Дружба народов - наша гордость», посвященная 1 мая - Дню единства народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам сотрудницы библиотеки № 14 Гайши Сахиевой, фотовыставку на 1 мая они организовывают ежегодно.

    «Этот знаменательный праздник, принятый в 1995 году, имеет большое значение для народа Казахстана. Ведь сотрудничество между народами может стать залогом мира, согласия, сплоченности и мира. Праздник, который раньше отмечался во всем мире как «День трудящихся» сейчас отмечается как «День единства народа Казахстана».

    Ведь наш народ уделял особое внимание сотрудничеству и дружбе. Главной целью является способствование укреплению мира и единства между каждой нацией в стране. Наша выставка была оформлена красочными картинами, которые отражают единство и мир каждой нации, проживающей в Казахстане», - рассказала Гайша Сахиева.




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