Фотовыставку ко Дню единства народа Казахстана организовали в библиотеке Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В филиале библиотеки №14 Централизованной библиотечной системы города Алматы состоялась фотовыставка на тему «Дружба народов - наша гордость», посвященная 1 мая - Дню единства народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам сотрудницы библиотеки № 14 Гайши Сахиевой, фотовыставку на 1 мая они организовывают ежегодно.

«Этот знаменательный праздник, принятый в 1995 году, имеет большое значение для народа Казахстана. Ведь сотрудничество между народами может стать залогом мира, согласия, сплоченности и мира. Праздник, который раньше отмечался во всем мире как «День трудящихся» сейчас отмечается как «День единства народа Казахстана».

Ведь наш народ уделял особое внимание сотрудничеству и дружбе. Главной целью является способствование укреплению мира и единства между каждой нацией в стране. Наша выставка была оформлена красочными картинами, которые отражают единство и мир каждой нации, проживающей в Казахстане», - рассказала Гайша Сахиева.







