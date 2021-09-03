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Фотовыставку к юбилею Независимости организовали в Акмолинской области

3 Сентября 2021 19:37
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Фотовыставку к юбилею Независимости организовали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Во Дворце культуры «Кокшетау» состоялась выставка фотодокументов «Тәуелсіздік – еркіндігім, қасиеттім, қастерлім!», посвященная 30-летию Независимости страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

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Как отметили в управлении культуры, архивов и документации, цель мероприятия - расширение знаний о своем родном крае, популяризация историко-культурного наследия, достижений области в различных сферах деятельности за 30-летний период, патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Передвижная выставка, состоящая из 19 роллапов, подготовлена по фотоматериалам государственных архивов районов и городов Акмолинской области.

Интересное мероприятие посетили представители различных государственных органов, этнокультурных, ветеранских и молодежных объединений, студенты учебных заведений.

С приветственным словом к участникам обратилась заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова.

«Ценность данной фотовыставки состоит в том, что на ней представлена история каждого района и города области. Каждая фотография обладает огромной информацией о культурных, исторических событиях, известных личностях, достижениях, что позволяет посетителю почувствовать дух того времени, этапы становления и развития нашей области и республики», - отметила заместитель руководителя региона.

В ходе мероприятия сотрудники архивов подробно рассказали гостям о каждой коллекции и ответили на их интересующие вопросы.

К слову, в юбилейный год в регионе также с успехом прошли выставки «Алты алаштың Жамбылы» и «Ұлы дала жауһары».


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#Акмолинская область   #Культура   #Акимат   #Регионы   #30 лет Независимости  
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