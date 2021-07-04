Фотовыставку к 30-летию Независимости РК и Дню столицы открыли в Вильнюсе

ВИЛЬНЮС. КАЗИНФОРМ – 2 июля в популярном среди туристов районе Вильнюса – Ужуписе – открылась уличная фотовыставка, посвященная 30-летию независимости Республики Казахстан и Дню столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

Её организовало Посольство Казахстана в Литве при содействии национальной компании «Kazakh Tourism».

Вниманию жителей и гостей литовской столицы представлены фотографии, раскрывающие динамичные преобразования в нашей стране, её исторические памятники и живописные уголки, а также фотографии всемирно известных казахстанцев.

Открывая фотовыставку, Посол Казахстана Виктор Темирбаев обозначил основные успехи страны за 30 лет независимости: экономический прогресс, общественное развитие, роль в международной архитектуре безопасности.

Месторасположение выставки было выбрано не случайно – в летнее время набережная реки Вильняле является популярным среди горожан местом отдыха и центром притяжения туристов. С помощью специального QR кода, любой желающий может прочитать описание выставки. Выставка будет размещена до конца июля.