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Фотовыставка «Женщины на передовой в борьбе с COVID-19» проходит  в Алматы

Автор:  
Гульзат Сахова
10 Марта 2021, 14:44
Фотовыставка «Женщины на передовой в борьбе с COVID-19» проходит  в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фотовыставка «Женщины на передовой в борьбе с COVID-19», демонстрирующая галерею фотографий и видеоматериалов о казахстанских женщинах-врачах, волонтерах, юристах, правозащитницах и активистах, стартовала в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Материалы выставки показывают бескорыстную общественную помощь этих женщин другим во время одной из самых смертоносных пандемий в новейшей истории. 15 участниц фотовыставки делятся историями смелости и жизнестойкости во время пандемии.

Мероприятие организовано Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) при поддержке Офиса Постоянного координатора ООН в Казахстане.

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Вдохновителем проекта выступила Айнур Ильясова - актриса, активистка и основатель Общественного фонда «Фонд модернизации института семьи и брака «Бопе». В творческую группу проекта входят фотограф Баурджан Бисмильдин, видеооператор и режиссер Ваня Абрамов и журналистка Оксана Василенко.

Представитель ЮНФПА в Казахстане и страновой директор в Кыргызстане и Туркменистане Джулия Валезе отметила, что пандемия показала то, что человечество может достичь много, если будет работать сообща.

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«Эта фотовыставка, от врачей и юристов до волонтеров и ключевых сотрудников, откроет окно в жизнь некоторых из них и подчеркнет их истории смелости, стойкости и самопожертвования перед лицом глобального кризиса. Пандемия показала нам, что человечество может достичь много, если мы все будем работать сообща. Давайте в этот день напомним себе, что женщины, так часто не представленные на руководящих должностях, могут вносить свой весомый вклад на всех уровнях общества, если им предоставить такие возможности», - сказала она.

15 участниц фотовыставки поделились со своими историями во время пандемии. К примеру, Екатерина Ли по профессии журналист, но занимается волонтерством. Работа журналиста, по словам Екатерины, ее кормит, а волонтерство - для души. Этим она занимается уже шесть лет и утверждает, что остановиться невозможно! Помогает жителям аулов Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области.

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«В карантин вокруг Алматы стояли блокпосты, и жители аулов, те, которые работали в городе, остались вообще без источника доходов. В соседнем селе, буквально в 20 минутах от нас, однажды была страшная ночь: ограбили 12 домов, все вынесли подчистую. Я испугалась и поняла, что люди от голода готовы идти на все. Тогда мы срочно начали искать в Алматы тех, кто сможет помочь. Нужны были продукты или деньги, чтобы мы сами в поселковых магазинчиках могли купить еду. Мне скидывали какие-то суммы, а я брала самых нуждающихся людей, покупала им еду и отправляла в ответ видеоотчеты. Потом обратилась к знакомым волонтерам, которые и привезли в поселок продукты. Как-то так и выжили!» - вспоминает она.

15 фотографий и интервью в документальном стиле, а также короткие эссе о вкладе женщин в решение кризиса, связанного с COVID-19, можно найти на веб-сайте http://www.womenincovid19.com/.

Фотовыставка в Алматы пройдет во Дворце Республики, а в дальнейшем будет выставлена в метрополитене и в ТРЦ «Мега».

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